Paldiskisse rajatav imejaam sai Euroopast raha

Alexela ja Sunly grupi ettevõtete osalusega Energiasalv Pakri OÜ teatel on Paldiskisse eeldatavalt 350 miljoni eurose maksumusega projekt üks Euroopa Liidu kaheksast energia infrastruktuuri võtmeprojektist.

«Eesti pumpjaam hakkab tööle elektrivõrku tasakaalustava jaamana pärast Baltikumi sünkroniseerimist Kesk-Euroopa võrguga, mis on nii meie piirkonna kui ka Euroopa Liidu jaoks suur prioriteet. Meie projekt toetab käimasolevat energiapööret ja Eesti püüdlust süsinikneutraalse ühiskonna poole, hoides aastas ära umbes 800 000 tonni süsihappegaasi emissiooni ja vähendades tarbijate energiaarveid. Meil on hea meel, et Euroopa Komisjon tunnustab meie projekti olulisust,» ütles Energiasalv Pakri juht Peep Siitam.