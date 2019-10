Ekspress võttis tulevastelt pensionäridelt kopsaka laenu

AS Ekspress Grupp registreerib võlakirjad Eesti väärtpaberiregistris. Võlakirjad on vabalt võõrandatavad, kuid neid ei noteerita ning nendega ei kaubelda avalikult turul.

Võlakirjad on allutatud Ekspress Grupi poolt jaanuaris 2019 AS-ilt SEB Pank võetud laenule, mille jääk seisuga 30. september 2019 on ligikaudu 13,4 miljonit eurot.

AS-il SEB Pank on eesõigusnõudega võlausaldaja ja võlakirjad on allutatud AS-ilt SEB Pank võetud eelnimetatud laenule. Võlakirjad kujutavad endast Ekspress Grupi tagatud võlakohustust aktsionäride ja seotud osapoolte ees. Võlakirjad on täielikult tagatud OÜ Haep garantiiga. OÜ Haep 88-protsendise osaluse omanikuks on AS-i Ekspress Grupp suuraktsionär Hans H. Luik.