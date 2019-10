Kanepi seadustamine läheb riigikokku arutlusele

«Mulle ei meeldinud, et me räägime kogu aeg keelamisest kui võimalusest kanepikahjusid alandada, aga samas meil ei ole mitte ühtegi numbrilist väärtust, mitte keegi pole kunagi välja toonud, kui mitu alaealist jätsid nüüd see aasta proovimata meie politsei töö tõttu,» selgitas Oskar-Aleksander Lesment, kes on alates augustist EKRE liige ning lisaks ka riigikogu menetlusse jõudnud rahvaalgatuse «Eesti vajab kanepireformi!» eestvedaja.

«Meil põhimõtteliselt veerand noortest 14-15-aastastest on proovinud, umbes 10 protsenti tarvitas seda eelmisel kuul. See näitaja on täpselt samasugune, mis alkoholil ja siis mõtled, et ma maksan oma maksuraha selleks, et saada sellist tulemust. Mul on endal seitsme-kaheksa-aastane laps kodus, et kas see mulle sobib, kui minu enda küsimustikule vastavad inimesed, kes seitsme-kaheksa-aastaselt on kanepit juba proovinud,» rääkis ta.