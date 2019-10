Valdkond, kus me oleme samal tasemel Maliga

Meie börs on väga väike ja ebalikviidne ning märkimisväärne osa börsiettevõtete osalusest kuulub tuumikomanikele. Ning ilmselt kuulume ääreturgude hulka ka sellepärast, et meil sisuliselt puudub võlakirjaturg, eriti riigivõlakirjade turg. Riigivõlakirjad on kõige esimene indikaator, mille järgi investorid hindavad piirkonna majanduslikku olukorda.

Kuidas on nii juhtunud, et kui infotehnoloogias ning muuhulgas ka sõjaväelaste professionaalsete võimete poolest oleme maailma esirinnas, siis kapitaliturgude osas, mis on majanduse vereringe, oleme maailma tagumises otsas?

Eks põhjusi ole mitu, aga olulisem on institutsionaalsete investorite vähesus meie turul ja need vähesedki kipuvad ära minema. Vähe on aga neid sellepärast, et siin pole eriti kuhugi investeerida – omamoodi nokk kinni, saba lahti sündroom.

Meie kuuluvust ääreturgude sekka näitas Tallinna Sadama IPO

Eelmise aasta suvel, kui korraldati Tallinna Sadama aktsiate esmaemissioon (IPO), olid nii riik, Tallinna Sadam kui ka IPO korraldajad eduka emissiooni üle väga uhked. Samas torkas silma, et suurimaks märkijaks oli Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD), mis loodi 1990. aastal Kesk- ja Ida-Euroopa siirdemajanduste toetamiseks ja edendamiseks. EBRD osalus Tallinna Sadamas näitab väga selgelt meie kuuluvust ääreturgude sekka.

Ehkki edukas, näitas Tallina Sadama IPO meie kuulumist ääreturgude hulka.Tallinna Sadama pidulik kauplemise algus Tallinna börsil. Tallinna Sadama juht Valdo Kalm ja Eesti peaminister Jüri Ratas. FOTO: Joakim Klementi / Eesti Meedia

Kui vaadata Tallinna Sadama suuremaid IPOs osalejaid ja praegusi suuremaid aktsionäre, siis nende hulgas on kaks kohalikku pensionifondi – SEB ja LHV. Samal ajal kui välisinvestorid kipuvad Eestist kapitaliturgudelt pigem välja minema (eelmisel ja sel aastal siia tulnud suured investeeringud on otseinvesteeringud, mitte kapitaliinvesteeringud), siis pensionifondid ongi jäämas ühtedest vähestest institutsionaalseteks investoriteks siinsel kapitaliturul.

Pensionifonde on kritiseeritud selle eest, et nad viivad raha välja ja Eestisse ei investeeri. Päris nii see siiski ei ole. Eesti kaubandus- ja tööstuskoja hinnangul olid teise kvartali seisuga meie pensionifondid investeerinud Eestisse 616 miljonit eurot ja siia investeerimise trend on positiivne. Investeeritud on nii börsiettevõtetesse, aga ka erakapitalifondide kaudu ja otse ettevõtetesse.

Pensionifondidest lahkuv raha nõrgestab kapitaliturgu veelgi

Kui nüüd valitsus pensionifondide teise samba nn reformi teeb, siis rahandusminister Martin Helme hinnangul võetakse teisest sambast välja umbes veerandi kogumahust ehk umbes miljard eurot, mis tähendab, et pensionifondide investeeringud kohalikku majandusse, eriti vähemlikviidsetesse varadesse, nagu otseinvesteeringud on, langevad järsult. Seda vähemalt mõneks ajaks.

Lisaks lahkub veel see osa rahast, mille omanikud plaanivad oma teise sambasse ise investeerida. Kuigi eraisikute kinnisvara- ja ühisrahainvesteeringud on investeeringud Eesti majandusse, siis kulda investeerimine, millest Isamaa juhid on korduvalt rääkinud, seda ei ole. Samuti ei pruugi Eestisse investeerimine olla Tallinna börsilt aktsiate ostmine. Tehingu teine pool võib olla välisinvestor ning praeguses turuolukorras ilmselt enamasti nii ongi, siis see raha läheb välismaale.