GRAAFIK: Vaata, kelle vara on sel aastal kõige rohkem kasvanud ja kelle vara kahanenud

Bloombergi miljardäride edetabeli kohaselt on kõige enam kasvanud MacKenzie Bezose vara – 35 miljardi dollari võrra 35 miljardi dollarini ja ta on edetabelis 22. kohal. MacKenzie Bezosest sai miljardär pärast lahutust maailma rikkaimast inimesest Jeff Bezosest.

Samal ajal, kui MacKenzie vara väärtus kasvas lahutusega 35 miljardi dollari võrra, siis Jeffi vara sama summa võrra kahanes. Tänase seisuga on Jeffi vara aasta algusega võrreldes kahanenud 16,2 miljardi võrra, olles ikka kõige enam oma vara kaotanud miljardär. See aga tähendab, et kui lahutust poleks olnud, siis oleks tema vara kasvanud 19 miljardi võrra.