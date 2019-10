GRAAFIK: Vaata, kus elab kõige rohkem superrikkaid

Eelmisel aastal kasvas superrikaste ehk nende inimeste kelle vara netoväärtus (vara väärtus miinus kohustused) on üle 30 miljoni dollari, 0,8 protsenti 265 490 inimeseni. Neile kuuluva vara väärtus kahanes aga 1,7 protsenti 32,3 triljoni dollarini.

Kõige rohkem on superrikkaid Ameerika Ühendriikides, kus neid on tervelt 31 protsenti kõigist. Teisel kohal on üheksa protsendiga Hiina ning Jaapanis elab seitse protsenti maailma ülirikastest.