GRAAFIK: Euroopas on naisleiutajate osakaal kõige suurem Lätis

Suurbritannia intellektuaalse omandi kaitse ameti värskelt avaldatud uuringust selgus, et enamik patente registreeritakse meeste poolt. Viimastel aastatel on see hakanud aga tasapisi muutuma, aga protsess on siiski aeglane. Eelmisel aastal moodustasid naiste poolt registreeritud patentide arv vaid 13,07 protsenti kõikidest registreeritud patentidest.