Disney alustas voogedastussõda

Disney Netflixi reklaamide keelamine tähendab olulist muutust teletööstuses. Pole küll haruldane, et oma kanalites otseste konkurentide reklaame ei näidata, eriti kui reklaamis on ära toodud konkreetne päev ja kellaaeg, mil konkurendi programm eetris on. Küll aga pole seni keeldutud näitamast voogedastusettevõtete nagu Netflix ja Amazon Prime reklaame.