GALERII: Danske logod võeti maha

Seoses sellega alustas panga Eesti filiaal teisipäeval likvideerimismenetlust. «See tähendab, et Danske Bank on Eestis põhimõtteliselt väljunud pangandustegevusest ja jäänud on veel ainult tehnilised küsimused. Filiaali tegevust juhib nüüd likvideerimiskomitee,» märkis pank.