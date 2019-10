Urve Palo: mulle meeldib, et uus valitsus ei karda rääkida tabuteemadest

Hoiu-laenuühistud on viimastel aastatel kasvanud nii tormiliselt, kuid järelvalveta, et riik soovib ühistutele päitsed pähe panna. Mis toimub? Kaubandusturg elab Saksamaa odavketi Lidl ootuses ja hormis. Mis... Näita rohkem Hoiu-laenuühistud on viimastel aastatel kasvanud nii tormiliselt, kuid järelvalveta, et riik soovib ühistutele päitsed pähe panna. Mis toimub? Kaubandusturg elab Saksamaa odavketi Lidl ootuses ja hormis. Mis ettevalmistusi kaupluseketid selleks teevad? Saate teises pooles on külas endine poliitik ning praegune Fenikss Casinot opereeriva Novoloto tegevjuht Urve Palo. Saadet juhivad Harry Tuul ja Reet Pärgma.

Küsimusele, mida ta arvab praegusest valitsusest, vastas Palo, et võtab rahulikult. «See on demokraatlikult valitud valitsus. Parlament on meil ju demokraatlikult valitud, selle vastu ei vaidle keegi, ja järelikult on ka valitsus demokraatlikult kokku pandud. Mulle meeldib see, et nad ei karda rääkida asjadest, mis on pikalt olnud tabuteemad. Alates maksupoliitikast või maanteede ehitusest. See mulle meeldib. Kuidas edasi läheb? Sõnad on okei, aga vaatame, kuidas teod taha tulevad. Seda me veel näeme, sest valitsus on ainult pool aastat ametis olnud,» ütles ta.

Palo lisas, et positiivne on see, et peaminister on hakanud rääkima teemadest, mis talle muret valmistavad ja millega võiks tegeleda. «OECD on ju aastaid Eestile ette heitnud, et meil on ebavõrdsus suur ning sotsiaalne tõrjutus ja absoluutne vaesus kasvavad. Peaminister on hakanud neist asjust rääkima ja lahendusi otsima. Mina majandusinimesena leian, et kui need probleemid veel kasvavad, siis on see tulevikus majandusarengule väga suur pidur, ja seega ma soovin, et valitsus asjaga tegeleks,» ütles ta.