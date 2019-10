Swedbanki tippjuht koondamistest: panga puhastamine kestab edasi

Persson rõhutas, et vallandatud tippjuhte ei «visatud bussi alla», vaid nende lepingute lõpetamise põhjuseks olid reaalsed reeglite rikkumised. Täpselt sama diskussioon juhtide vabastamise osas käis tema sõnul ka Rootsis.

Rootsi endine peaminister tõdes, et praegu seostub Swedbank paljudele inimestel kahjuks rahapesuskandaaliga. Seda olukorda soovib hiljuti panga nõukogu juhtima asunud Persson muuta.

Selleks tuleb tema sõnul võidelda rahapesuga ja Swedbank on selleks valmis ka väga palju vahendeid kulutama. Persson ütles, et Swedbank on valmis tagasi minema aastatesse 2005–2007 ning vaatama miljoneid tehtud tehinguid ja miljardeid liikunud raha, et teha selgeks, mis ikkagi toona juhtus.

Persson rõhutas, et seejuures ei tohi olla naiivne, sest sarnased probleemid võivad ka lähitulevikus uuesti ilmneda. Ta märkis, et kui see kuritegevuse liik on lahendatud, siis peab olema valmis juba uuteks katsumusteks. Seetõttu lubas Swedbanki nõukogu esimees teha tihedat koostööd Eesti finantsjärelevalveasutuse ja teiste institutsioonidega.

Ühtlasi kinnitas Persson, et Eesti on panga jaoks väga oluline turg, kuhu ei plaanita ainult jääda, vaid soovitakse siin veelgi kasvada.

Samuti kinnitas Persson, et Swedbankil on «piisavalt suured» ressursid rahapesuvastaseks võitluseks.

Viie aasta perspektiivis loodab Persson, et Swedbank seostub klientidele juhtiva pangana tavainimestele ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, millel on «parim võimalik» maine rahapesu tõkestamise osas.

Persson tõdes, et oluline on teada, kes on teisel pool lauda ehk kes soovib pangaga koostööd teha.