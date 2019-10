Saarlased tahavad lennuhanke muutmist: üle 20-aastaste lennukitega kvaliteedihüpet ei saavuta

Maanteeamet läks septembri keskel Tallinna-Kuressaare lennuhankega kolmandale ringile, nelja-aastase lepingu eeldatav maksumus on 16,8 miljonit eurot, kuid erinevalt varasemate konkurssidega õhusõiduki vanuse kriteerium puudub.

«Mitmed Saaremaa ettevõtjad on vanust puudutava kriteeriumi väljajätmise osas osas näidanud üles nördimust. Ka Saaremaa vallavalitsus kui kohaliku kogukonna esindaja leiab, et hanketingimuste selline muudatus ei võimalda saavutada kvaliteetset lennuühendust Saaremaa ja Tallinna vahel,» märgib vallavanem Madis Kallas oma pöördumises majandus- ja taristuminister Taavi Aasale.

Nordica juhatuse esimees Erki Urva on ERRile öelnud, et nõuded on riigifirmale Regional Jet pettumust valmistavad.

«Muidugi on võimalik ka koostööd teha, võib-olla leida kuskilt Skandinaaviast mingeid vanu ronte, millega sellist teenust pakkuda. Aga me ei ole päris kindlad, kas tahame selle peale oma energiat raisata,» ütles Urva paar nädalat tagasi rahvusringhäälingule.

Vallavalitsuse hinnangul on olukorras, kus nii praami- kui ka bussiühendus on teinud kvaliteedis olulise edasimineku, tähtis teha samasugune edasiminek kvaliteedis ka lennuühenduses.

Saaremaa vald on seisukohal, et kui riigihankes pole tingimusena määratud lennuki vanust, tekitab see olukorra, kus lennuühendus oleks oluliselt ebakvaliteetsem, kuna lennuki vanus on otseselt seotud väljumiskindlusega.

«Teadaolevalt suurenevad vanematel kui 20-aastastel lennukitel hoolduse ja remondi kulud, kuna nõuded sellises vanuses lennukitele on karmimad, mis omakorda tähendab kõrgemat hinda ühe lennureisi kohta. Eeltoodule lisaks on niisamuti oluline kvaliteedihüpe lennuühenduses, mida ei ole võimalik saavutada üle 20 aasta vanuste lennukitega,» selgitas Kallas uuemate lennukite vajalikkust.

Lennuühendus on Kallase sõnul eelkõige tähtis kohalikule kogukonnale ja ettevõtjatele. Saaremaal tuleb hanketingimuste määramisel lähtuda ennekõike saarlaste soovidest, kuivõrd nemad on suurimad kasusaajad kvaliteetsest lennuühendusest.

«Vallavalitsus nendib, et käimasoleva hankemenetluse hanketingimuse muutmine võib tähendada täiendavat ajakulu hanke lõpptulemuse saavutamiseks, aga on nõus pigem lennuki saabumise viibimisega Tallinna–Kuressaare–Tallinna lennuliinile, kui et nõustub ebakvaliteetse ja konarliku lennuühendusega,» selgitas Kallas.