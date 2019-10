Galerii: öösel põlesid Telliskivi tänaval Eesti elektriauto Nobe ruumid lahtise leegiga

Äripäev kirjutas juulis, et Nobe on hädas: tootmise käima lükkamiseks napib igal sammul raha ning isegi mõnda aega tagasi ühisrahastusplatvormil Indiegogo alustatud kampaania ei tahtnud kuidagi vedu võtta. Nimelt algas juuli keskel ühisrahastuse kampaania, millega tahetakse kaasata 100 000 dollarit ehk 89 743 eurot. Praeguseks on kogutud vaid 13% ehk 12 068 eurot. Lisaks on krediidiinfo andmetel ettevõttel üleval 1 683 euro suurune maksuvõlg.