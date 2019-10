Üks maailma tuntumaid arvutitootjaid koondab tuhanded töötajad

Ettevõttel on üle kogu maailma ligikaudu 55 000 töötajat. 7000-9000 töötaja koondamine läheb arvutitootjale maksma umbes miljard dollarit. Koondamised viiakse lõpule millalgi 2022. aastal. Muutused on toimunud HP-s juba mõnda aega. Augustis teatas näiteks ettevõtte tegevjuht Dion Weisler, et astub järgmisel aastal tagasi.

HP tulevane tegevjuht Enrique Lores ütles neljapäeval, et alustab firma ajaloos uut peatükki. Enda sõnul loodab ta eelkõige tuua täiendavat raha investorite taskutesse ning on valmis läbi viima agressiivseid muudatusi, et see ressurss kusagilt leida. Samuti ütles ta, et suured muudatused võivad oodata ka HP senist ärimudelit.