Eesti esimese tuumajaama analüüs valmib jaanuariks

GEH ja Fermi Energia allkirjastasid ühiste kavatsuste protokolli väikse moodulreaktori BWRX-300 võimalikuks kohaldamiseks Eestis. BWRX-300 on 300-megavatise võimsusega loomuliku ringlusega ning passiivjahutusega keevveereaktor, mille aluseks on Ameerika Ühendriikide Tuumaregulatsiooni Komisjoni poolt litsentseeritud reaktoritüüp ESBWR.

«Väike moodulreaktor BWRX-300 on läbimurdetehnoloogia, mis on kulutasuvuse poolest konkurentsivõimeline maagaasi ning taastuvenergiaga ning oleks meie hinnangul ideaalne lahendus Eesti süsinikuheitmeteta energiavarustuse jaoks,» ütles GEH tuumajaama projektide asepresident Jon Ball pressiteates.

«Keevveereaktorid on Põhjala riikides aastakümneid ohutult, töökindlalt ja ökonoomselt töötanud, olles seejuures olulisteks suuremahulisteks süsinikheitmeta energia allikateks. BWRX-300 reaktor muudab selle tehnoloogia 21. sajandi avatud elektriturul konkurentsivõimeliseks ja teostatavaks investeeringuks,» lisas ta.

Tulenevalt olulisest tehnilisest lihtsustusest hindab GEH, et BWRX-300 nõuab 60 protsenti vähem kapitalikulu megavatt-võimsuse kohta kui teised väiksed moodulreaktorid või olemasolevad suured tuumareaktorid.

GEH on veendunud, et põhinedes ESBWR tüübi litsentsil, kasutades sertifitseeritud kütust, kontrollitud komponente ja varustusahelat ning rakendades ehitust lihtsustavaid uuendusi, on BWRX-300 poolt toodetava elektri hind konkurentsivõimeline näiteks Ühendriikides maagaasist toodetud elektriga, millel puuduvad süsinikdioksiidi maksud.