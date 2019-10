Linnahalli võib tulla ooperiteater

Peaminister ütles Vikerraadio saates «Stuudios on peaminister», et lähinädalatel on linnahalli osas uudiseid oodata, kuna valitsuskabinet hakkab seda teemat kultuuriminister Tõnis Lukase ettepanekul arutama.

«Kultuuriminister plaanib välja tulla uue initsiatiiviga, mida ka rahvusooper Estonia ise on rääkinud, et Linnahalli saali võiks tuua suure ooperi. See teema võetakse lähematel nädalatel kabinetinõupidamisel üles koostöös Tallinna linnaga, kellele Linnahall kuulub,» ütles Ratas.

Rahvusooper Estonia peadirektor Aivar Mäe on öelnud, et kuivõrd Estoniale uut ooperimaja tõenäoliselt ei ehitata, siis oleks see funktsioon mõistlik anda hoopis rekonstrueeritavale Linnahallile.

Tänavu kevadel vastu võetud riigieelarve strateegias (RES) 2020–2023 on kirjas, et Eesti kui konverentsiturismi sihtkoha arendamiseks investeeritakse kogusummas 40 miljonit eurot linnahalli rekonstrueerimiseks rahvusvaheliseks konverentsikeskuseks. RESi on plaanitud 20 miljoni eraldamine 2021. aastal ja teise 20 miljoni eraldamine 2022. aastal.