Pika ninaga jäänud investorid Swedbanki ees: kus on meie raha?

Aktsiooniga tahavad investorid eeskätt püüda Rootsi ekspeaministri ja Swedbanki praeguse nõukogu esimehe Göran Perssoni tähelepanu, kes tuli Eestisse kahepäevasele visiidile, et kohtuda nii peaminister Jüri Ratase kui ka Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni esindajatega.

Swedbank on varem investorite kriitikale vastanud, et nad pole Rumeenia kinnisvaraportfelli juhtinud ning suure hulga investorite esindajana on neil olnud ettevõtte nõukogus üks võrdse hääleõigusega liikmetest, millega nende osalus ka piirdub.