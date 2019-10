Seeder: kohtutäiturid ei pääse II samba säästudele ligi

Teise samba reformi eestvedaja Seeder aktiveerus pärast tänast Postimehe intervjuud , kus Swedbanki eksjuht Robert Kitt muretses, et pärast samba vabatahtlikuks muutmist võivad kohtutäiturid hakata inimeste sääste arestima, kui inimesed on võlgu. «See pole kohe üldse okei,» ültes Kitt.

Seeder lisas, et väide, et pärast pensionireformi hakkavad võlausaldajad ja kohtutäiturid inimeste kogutud sääste võlgade katteks sisse nõudma, on pahatahtlik kuulujutt, mille on ringlema lasknud reformi kriitikud.