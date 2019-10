Keskpank langetas majanduskasvu ootust

Kuna majanduse rahunedes vaibub nõudlus tööjõu järele, on alates järgmisest aastast oodata palgakasvu aeglustumist. Samuti on möödas kiire hinnakasvu aastad, teatas keskpank.

Majanduskasvu aeglustumise mõju on Eesti Panga teatel juba märgata ka tööturul – töökohti ei vahetata enam endise hooga, vabu töökohti on vähem ning ettevõtted ei soovi enam nii palju uusi töötajaid värvata kui eelmistel aastatel. Kõik see kajastub ka inimeste sissetulekutes. Kui sel aastal tõuseb keskmine palk 7,1 protsenti, siis järgmisel kahel aastal umbes 5 protsenti.