Põllumehed: saak oli hea, aga hind kehv

Statistikaamet teatas kolmapäeval, et septembri keskpaigaks oli koristatud 96 protsenti teraviljapinnast, millelt on kokku saadud enam kui 1,56 miljonit tonni teravilja – see on Eesti kõigi aegade suurim teraviljasaak. Tänavune keskmine teravilja saagikus ületab seni parimat 2015. aastat ligi 2 protsendi võrra.