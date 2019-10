USA kehtestab Euroopa Liidule miljarditesse ulatuvad karistustollid

USA teade järgneb kolmapäeval Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) poolt vastu võetud otsusele, mille järgi on EL andnud lennukitootjale Airbus konkurentsi kahjustavat majanduslikku abi, mille tulemusel on kannatanud Ühendriikide lennundushiiglane Boeing. WTO otsuse järgi on USA-l seega õigus kehtestada El-ile karistutollid, mille suuruse määrab organisatsioon ise (antud juhul 7,5 miljardit). Tegu on järjekordse peatükiga nüüdseks juba 15 aastat kestnud kaubandustülis, mille käigus on mõlemad osapooled vaheldumisi süüdistanud üksteist enda lennukitootjate subsideerimises.

USA kaubandusministeeriumi ametnike sõnul hakkab kehtima 10-protsendine toll Euroopa lennukitoodangule ning 25-protsendine toll mitmesugustele muudele kaupadele nagu põllusaadused ja teised toidukaubad. Täisnimekirja karistustollide alla minevatest kaupadest võib leida siit. Enamus maksustavatest kaupadest paistavad puudutavat Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania ja Ühendkuningriigi importi.

Tollid võivad hakata kõige varasemalt kehtima juba 18. oktoobril. Brüssel on ähvardanud, et vastab igasugustele tollidele koheselt omapoolsete karistusmeetmetega, mis võib tähendada atlandiülese kaubandussõja puhkemist. Euroopa Komisjon on varem ähvardanud sama tüli raames kehtestada USAle tollid kuni 20 miljardi dollari väärtuses ja USA on ähvardanud kehtestada tollid 11 miljardi väärtuses.

WTO võtab ühtlasi tõenäoliselt millalgi järgmisel aastal vastu otsuse, mille järgi on USA pakkunud ebaausat majandusabi Boeingule. WTO on juba varem teada andnud, et ebaseaduslikku majandusabi pakkusid oma lennukitootjatele mõlemad osapooled. Trump on varem avalanud soovi, et ta tahaks enda juhitud USA-ga üldse WTO-st välja astuda, sest rahvusvahelisse organisatsiooni kuulumine ei teeni tema meelest Ühendriikide huve.

Konflikti juured ulatuvad tagasi 2004. aastasse, mil EL kaebas, et Boeing on saanud Ühendriikidelt ebaausat rahalist tuge 19 miljardi dollari väärtuses. Veel samal aastal tegi USA WTO-le sarnase kaebuse Euroopa Liidu kohta. Sellest ajast saadik on USA ja EL vedanud vägikaigast ilma kokkulepet saavutamata. Mõnedel andmetel pakkusid EL-i ametnikud USA-le kokkulepet selle aasta juulis, kuid ei saanud mitte kunagi vastust.

EL kehtestas selle aasta juunis imporditollid väärtuses kolm miljardit dollarit mitmesugustele USA kaupadele nagu mootorrattad, burboon, sigaretid ja teksad, et vastata Trumpi poolt möödundu aastal kehtestatud terase- ja alumiiniumitollidele.