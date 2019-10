Helme: maksuamet peab süsteemselt kontrollima kõiki Ukraina renditöötajaid

«Teadaolevalt töötab Eestis massiliselt Ukraina kodanikke, kellel on sõlmitud tööleping Poolas asuva äriühinguga, kes lähetab töötaja renditööle Eestisse. Sel moel hiilitakse kõrvale välismaalaste seadusest tulenevatest piirangutest ja keeldudest, mis on seatud kolmandate riikide kodanike Eestisse elama ja tööle asumisele. Samuti ei tasuta Eestis renditööjõult tööjõumakse,» kirjutas Helme.

Seejuures on rahandusministril tõsiseid kahtlusi, et väga paljudel juhtudel ei vasta Ukraina kodanike sel viisil Eestis tööle rakendamine renditöö tunnustele, sest tema arvates ei ole tegemist välismaal töötava töötaja ajutise Eestisse lähetamisega.

Seetõttu palub Helme, et amet asuks tõsiselt ja süsteemselt kontrollima kõiki Eestis tegutsevaid Ukraina päritolu renditöötajaid, nende tööandjaid ja kasutajaettevõtjaid, et tuvastada võimalik näilik töösuhe.

«Selleks saab suurepäraselt kasutada kogemusi, mis ametil on varasemast ajast omandatud Eesti tööandjate juures Soomes töötavate isikute kontrollimisel, kelle töökohaks vormistati Eesti vaid selleks, et maksta maksuvabalt päevaraha. Praegusel juhul on tegemist üsna sarnase olukorraga ning on võimalik kasutada sarnast tõendusmaterjali,» märkis rahandusminister.