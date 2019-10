Minister Järvik: kogu aeg söön kala, aga ära ei sure

Maaeluminister Mart Järvik leiab, et meedia on M.V. Wooli ja listeeriabakteri skandaali kajastamisega teinud Eesti kalatööstusele liiga. Ta kinnitas, et soovitas augustis M.V. Wooli juhil Mati Vetevoolul minna veterinaar- ja toiduameti vastu kohtusse, mida Vetevool tegigi.

Veterinaaramet on Listeria monocytogenesi bakterit leidnud M.V Wooli kalast nii tänavu märtsis kui ka augustis. See, et bakter elab tehases edasi, on ameti sõnul vägagi tõenäoline. Teisalt on ettevõte proovide võtmise vaidlustanud ega ole tulemustega nõus.