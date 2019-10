Eesti logistikafirma ostis Leedu laoettevõtte

Kui konkurentsiamet tehingu heaks kiidab, jõustub tehing plaani kohaselt 2020. aasta jaanuari lõpus, teatas Via 3L.

Eesti äriühingule JNG Investments kuuluv ettevõte Via 3L OÜ ostab kinnise hankemenetluse korras Leedu investeerimisühingult ME Investicija kolmanda osapoole lao- ja logistikateenuseid osutava ettevõtte Terminal LT. Tehingu väärtust pooled ei avalikusta.

Kõik praegused Terminal LT töötajad jätkavad ettevõttes, samuti jääb seda juhtima ettevõttes juba alates 2007. aastast töötav Gintautas Čečys.

Pärast üleminekut Via 3L grupi koosseisu on ettevõtte fookuses jätkuvalt pikaajaliste koostöösuhete arendamine nii olemasolevate kui ka uute klientidega ning pakutavate 3PL-teenuste tõhustamine ja kvaliteedi tõstmine.

«Terminal LT jätkab lao- ja lepinguliste logistikateenuste arendamist, osutades neid rahvusvaheliselt tuntud kaubamärkidele, mis toodavad või turustavad toidu ja tarbekaupu (FMCG) ning temperatuuritundlikke tooteid nii Leedus, kui ka mujal Baltikumis,» märkis Čečys pressiteates.

Tema sõnul võimaldab Terminal LT ost Via 3L grupil oluliselt tugevdada oma positsioone Leedus ning saada juhtivaks 3PL-teenuste pakkujaks Baltimaades.

«Via 3L grupp on aastaid otsinud võimalusi kinnitamaks kanda Leedu turul ning ME Investicija portfelli kuuluva, Leedu turul hästi tuntud ettevõtte ost, on kahtlemata oluline samm, sest nii saame tutvustada Via 3L kaubamärki Leedus juba tuntud ja tugeva ettevõtte kaudu,» ütles Via 3L grupi tegevjuht Rainer Rohtla.

ME Investicijale kuulub ka üks Euroopa juhtivaid transpordi- ja logistikaettevõtteid Girteka Logistics. Kõnealune müügitehing ei ole seotud ettevõtte välisklientidele osutatavate teenustega ning Girteka Logistics ettevõtte LT Logic lao- ja tollivahendusteenused jäävad komplekssete veoteenuste elemendina ka edaspidi nende äritegevuse osaks. Ka Leedus, Lätis ja Venemaal asuvad laod kuuluvad jätkuvalt ME Investicijale.

Via 3L OÜ on Baltimaades Via 3L kaubamärgi all tegutsevate ettevõtete emaettevõte ning selle tütarettevõtted osutavad rahvusvahelisi veo-, laologistikateenuseid kohalikele ja rahvusvahelistele toidu- ja tarbekaupade tootjatele. Ettevõttegrupile Via 3L gruppi kuuluvad emaettevõte Via 3L OÜ, lisaks Via3L Latvia, Via 3L Freight ja Via 3L Lietuva.