Nordica on pankrotti kihutava Adria võla korstnasse kirjutanud

Sloveenia lennufirma Adria, mille juhatuse liige on muuseas Nordica taustaga eestlane Sven Kukemelk, teatas esmaspäeval, et taotleb enda pankrotti, kuna raha on otsas. Ettevõte kaotas tegevusloa ja kõik lennud tühistati.

Ehkki Sloveenia on meist kaugel, mõjutab Adria hingusele minek ka Nordicat. Nimelt on Adria meile võlgu 7 miljonit eurot, millele lisanduvad trahvid ja intressid. Nordica juht Erki Urva selgitas, et kuigi nad on pankrotipesas üks suuremaid võlausaldajaid, on lootus raha tagasi saada pigem väike. «Muidugi oleks tore, kui midagi tagasi tuleks, aga sisuliselt oleme ikkagi arvestanud, et ei tule,» ütles Urva.

Veel suve keskel ütles Nordica finantsjuht Kristi Ojakäär, kes praeguseks küll ettevõttest lahkunud, et nad tegelevad aktiivselt võla tagasinõudmisega. Kuigi laen hinnati majandusaasta aruandes küll alla, ei tähenda see, et Nordica oleks miljonitest loobunud, rõhutas Ojakäär korduvalt.

Ka Urva täpsustas, et ettevõtte juhina on tal isegi kohustus võlaga tegeleda. Nii näiteks maksis Adria eelmisel ja sel aastal eestlastele tagasi ligi miljon eurot. Kuid see oli enne pankrotti. «Eks ole paista, kuidas see protsess seal kulgeb, meil on igatahes oma juriidilised nõustajad olemas, kes seda jälgivad,» märkis Urva, lisades siiski juurde, et pigem on šansid väikesed.

Eestlastel uued võimalused

Millest võlg üldse tekkis? Nordica alustas tegevust 2015. aasta sügisel pärast Estonian Airi pankrotti. Kuna värskelt alustanud lennufirmal polnud oma müügiplatvormi, võetigi partneriks Adria Airways, kes neile seda pakkus. Kuna kõik Nordica lennud toimusid sloveenlaste koodi all, laekus kogu piletiraha Adriale, kes pidi selle omakorda Eesti poolele edasi kandma. Ühel hetkel seda aga enam ei tehtud. Sealt tekkiski pea 8 miljoni eurone võlg, mis hiljem vormistati pikaajaliseks laenulepinguks, kuna Adria sattus raskustesse.

Kuigi tõenäoliselt tuleb võlg korstnasse kirjutada, võib Adria pankrotti Urva sõnul ka võimalusena näha. Sisuliselt tähendab see, et Nordica tütarfirmal, lendude allhanketeenust pakkuvad Regional Jetil on üks konkurent vähem. «Võib-olla saavad nad (Regional Jet – toim) sealt mõne kliendi üle võtta. Ehk jääb lennukeid ripakile. Vabaneb hulga piloote, kellest on turul puudus,» loetles Urva võimalusi.

Adria hinguseleminek näitab Urva sõnul ühelt poolt seda, et väikestel lennufirmadel on tänapäeval väga raske suurtega samadel tingimustel konkureerida. «Sul peab olema konkreetne nišš, vastasel juhul on keeruline. Seepärast võtsime ka meie Regional Jetiga suuna allhanke pakkumisele,» rääkis lennufirma juht.