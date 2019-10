Kaupmehed suruvad: kodumaiste toidukaupade käibemaksu tuleb langetada

Eestis tegutsevate suuremate jaekaubandusettevõtete juhtide seas korraldatud küsitluse tulemusest selgus, et toiduainete madalamat käibemaksu pooldab 65 protsenti ja aktsiiside langetamist 40 protsenti küsitletud kaupmeestest, teatas Eesti Kaupmeeste Liit.

Madalam käibemaksumäär võiks kaupmeeste hinnangul olla just kodumaistel toidukaupadel, puu- ja köögiviljadel, piima- ning leiva ja saiatoodetel.

«Kui vaadata toidu käibemaksumäära, siis on Eesti Euroopa Liidus kalliduselt kolmas riik,» märkis liidu tegevjuht Nele Peil pressiteate vahendusel.

«Viimase kümmekonna aastaga on Eestis söök ja jook kallinenud kaks korda rohkem kui Euroopa Liidus keskmiselt. 2007. aastaga võrreldes on hinnatõus Eestis olnud 60 protsenti. Samal ajal on kaubandussektori juurdehindlused ühed EL-i madalaimad,» ütles Peil.