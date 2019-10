Kalaliit: listeeriaskandaali tõttu kannatab kogu tööstus ja tulevased lepingud

Kalaliidu juhi sõnul on tagajärjed aga hullemad ning selline meediakajastus mõjutab kogu Eesti turgu. Noormägi rõhutas, et kalakaubandus on väga rahvusvaheline äri - ligi 85% Eesti toodangust läheb välismaale ekspordiks. «Me ostame näiteks sisse Norra lõhe, teeme sellest tooted ja müüme üle maailm laiali. Kokkuostjate ring Euroopas on kitsas ja informatsioon ei levi mitte päevade, vaid tundidega. Meie välispartnerid on väga hästi kursis uudistes toimuvaga,» ütles ta.

Noormägi rõhutas, et kalaliidu ühene sõnum on see, et toidu tootmine peab olema inimesele ohutu, kuid olukorras, kus lõplik tõde pole selgunud, on väga vastutustundetu teemat meedias lahata. «Välispartneritele jääb arusaamatuks, et kui M.V. Wooli toodete tulemusel on inimesed surnud, nagu veterinaar-ja toiduamet meedias väidab, siis miks ei ole tehast kinni pandud. Sellest järeldatakse, et Eesti riikliku järelvalvega ei ole kõik korras. Järeldusi tehakse pooliku info põhjal ja see on äärmiselt negatiivne,» rääkis Noormägi.