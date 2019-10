Veerand Eesti inimestest arvab, et nad ei jää kunagi pensionile

Pessimistlikumad on nooremad, mehed ja vene emakeelega inimesed. Kuni 36-aastastest leiab umbes veerand, et nad ei jää kunagi pensionile. Vanemas vanusegrupis usub samamoodi veerand vastanutest.

Luminor Pensions Estonia juhatuse liige Martin Rajasalu ütles, et neid tulemusi võib tõlgendada mitmeti. «Ilmselt on neid, kes ise ei plaani või ei soovi pensionile jääda, kuid vastanute seas on suure tõenäosusega ka inimesi, kes arvavad, et pensioniiga võib tulevikus tõusta nii palju, et nad lihtsalt ei ela piisavalt kaua,» selgitas ta.