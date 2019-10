Galerii: Tallinnasse kerkib veel üks kaubanduskeskus

Hoone omanik ja arendaja on ärikinnisvarale spetsialiseerunud investeerimisfirma Colonna. Kaubanduskeskus on kahekorruseline ning planeeringult T-tähe kujuline, üüritavat pinda on hoones 1400 ruutmeetrit.

Uue kaubanduskeskuse ankur-üürileping on sõlmitud Maximaga – avatav kodukauplus on 700 ruutmeetri suurune ja annab tulevikus tööd kuni 25-le inimesele. Ühtlasi on esimese korruse pindadele üürilepingud sõlmitud Benu Apteegi ning Olympic Casinoga. Teisel korrusel on vabu äripindu veel saada.