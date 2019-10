Jaapan tõstis käibemaksu, kuidas on see võrreldav Eestiga?

Käibemaks tõuseb senise kaheksa protsendi pealt kümne protsendi peale. Viimati tõstis Jaapan käibemaksu 2014. aastal, mil käibemaks oli viis protsenti. Võrdluseks kehtib Eestis 20-protsendine käibemaks. Käibemaksu tõus tekitab Jaapanis tõenäoliselt üksjagu segadust, sest kõrgem maks hakkab kehtima ainult nendele toodetele, mida valitsus ei pea «eluliselt vajalikuks».

Käibemaksu tõstetakse valikuliselt selle pärast, et Jaapani valitsus kardab tarbimise järsku kukkumist, mis võiks mõjuda laastavalt saareriigi niigi kiratsevale majanduskasvule, mis suudab vaid vaevu pea veepeal hoida. 2014. aasta käibemaksu tõus lõi riigi majanduskasvul sisuliselt hinge kinni. Teine käibemaksu tõus pidi algselt toimuma 2017. aasta aprillis, kuid see lükati hirmust edasi.

Jaapani peaministri Abe Shinzo juhitud valitsus usub, et tarbimine on hetkel piisavalt tugev, et riskida. Samas kardavad paljud majandusanalüütikud, et käibemaksu tõstmine ajal, mil USA-Hiina kaubandussõda võib võib võtta ootamatuid pöördeid, seab maailmas suuruselt kolmandale majandusele liiga kõrged riskid.

Tarbimine on moodustanud Jaapani SKT-st alati ühe kõige suurema osa ning ökonomistide sõnul jäi see sellel aastal juba enne käibemaksu tõusu suhteliselt nõrgaks. Hetkel prognoositakse valdavalt, et Jaapani majanduskasv võtab oktoober-detsember kvartalis põntsu, kuid võtmeküsimuseks on, kui suure põntsu?

Valitsus plaanib kulutada täiendavast maksutulust (mis tuleb prognooside järgi 5,7 triljonit jeeni või 48,3 miljardit eurot aastas) ligemale poole sotsiaalkindlustusprogrammide laiendamise peale. Lõviosa nimetatud sotsiaalkulutustest läheb oktoobrist kehtima hakkava tasuta eelkoolihariduse alla, et aidata lastega peresid.

Jaapani fiskaalmajanduse tervist peetakse arenenud riikide seas üheks kõige halvemaks, sest riik annab välja defitsiiti katvaid võlakirju, et maksta pensionite ja tervisehoiu eest, mille kulutused kasvavad pidevalt.

Jaapan kehtestas esmakorselt kolme-protsendise käibemaksu 1989. aastal. 1997. aastal tõsteti see viie protsendi peale ja 2014. aastal kaheksa protsendi peale.

Kuidas hakkab toimima mitmeastmeline käibemaks?

Toidu ja joogi hind, välja arvatud alkohol, jääb kaheksa protsendi peale. Kõik muud igapäevaelus kasutatavad tooted lähevad 10 protsendi peale. Lisaks hakkab maksustamist mõjutama, kuidas toitu tarbitakse. Väljas söödud toit on 10 protsendi peal ja kodus söödud toit kaheksa protsendi peal. Kaasa ostetud või koju tellitud toit jääb samuti kaheksa protsendi peale. Nagu eelpool mainitud, siis on tegu võrdlemisi keerulise ja segadust tekitava süsteemiga.

Lisaks hakkab valitsus jagama preemiapunkte sularahata maksete eest, et vähendada Jaapani kurikuulsat sõltuvust sularahast. Tohututes kogustes sularaha transportimine ja haldamine on riigile väga koormav ja kulukas. Teenitavaid punkte on võimalik kasutada poodides hinnast natukene alla saamisel.

Käibemaksu tõusule eelnes viimase hetke osturalli

Esmaspäeval paistis umbes pool Tokyost taipavat, et viimasel hetkel võiks midagi kallist osta, kuni saab veel odavamalt. Jaapani üks suurimaid elektroonikakette Bic Camera teatas, et mitmed nende poolt müüdavad koduelektroonika seadmed müüdi esmaspäeval kõigis esindustes välja ja poodide taha tekkisid suured järjekorrad.

Elektroonika müüki on saatnud edu kogu septembrikuu jooksul. OLED telerite müük kasvas septembrikuu jooksul Jaapanis ligemale neli korda. Õhukonditsioneeride, külmkappide ja pesumasinate müük kahekordistus.

Teisipäeval tekkis ühistranspordis kaos

Jaapani riikliku rongifirma East Japan Railway (JR East) piletimüügi masinate reserveeringute süsteem lõpetas teisipäeva hommikul töötamise. Häire segas rongiliiklust kogu Tokyo ümbruses ja Põhja-Jaapanisse suunduvaid kiirronge, mida opereerivad West Japan Railway (JR West) ja Hokkaido Railway (JR Hokkaido). Jaapan on rongiliiklusest väga tugevalt sõltuv riik.

JR East teatas, et piletimasinate normaalne töö taastati lõunaks. Vea põhjustas süsteemile tehtud tarkvarauuendus.