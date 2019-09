USA erakapitalihiid omandas Luminoris miljardi euro suuruse enamusosaluse

Panga senised omanikud Nordea ja DNB pank säilitavad kumbki 20-protsendilise osaluse, jätkates edaspidigi panga nõukogus. Blackstone on seejuures leppinud Nordeaga kokku, et ostab lähiaastatel välja ka Nordeale kuuluva 20-protsendilise osaluse, teatas Luminor.

«Oleme pikaajalisest koostööst juhatuse, Nordea ja DNB-ga elevil ning ootame koos tegutsemist selle nimel, et luua tugevam alus Balti riikide edasise majanduskasvu soodustamiseks. Me jätkame kohalike ettevõtete toetamist ning usume kindlalt, et Luminori suurepärane positsioon võimaldab tal jätkata iseseisva finantsteenuste pakkujana turuliidrina,» ütles Blackstone'i vanemtegevdirektor Nadim El Gabbani pressiteates.

Luminori nõukogu esimees Nils Melngailis märkis, et tehing on üks Baltikumi ajaloo suurimaid investeeringuid. «Soovin tunnustada järelevalveasutuste tegevust kinnitusprotsessis ja meie meeskondi tehingu lõpuleviimisel. Jään meie strateegilist koostööd Blackstone'iga huviga ootama,» lisas ta.

«Blackstone on Luminorile täiuslik partner ajal, mil meil on käsil üks Baltimaade ulatuslikemaid korporatiivseid muudatusprotsesse. Nende vaieldamatu kogemus muudatuste läbiviimisel, tugev finantsvõimekus ning ülemaailmne talentide võrgustik toetavad Luminori kasvu suurima kohaliku iseseisva pangana; pangana, mis pühendub Baltimaade jätkusuutliku kasvu toetamisele, pakkudes pikaajalist koostööd nii ettevõtetele kui ka üksikisikutele,» ütles Luminori tegevjuht Erkki Raasuke.

Finantsinspektsiooni teatel algas Blackstone’i juhitava investorite konsortsiumi, kuhu kuuluvad ka Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) omanduses olev tütarettevõte ja teised kaasinvestorid, osaluse omandamise loa menetlus tänavu maikuus ning lõplik otsus tehti septembri alguses.

Inspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler ütles, et Eesti jaoks on tegu mastaapse ja olulise investeeringuga, sest Luminor on suurim Eestis tegutsev pank filiaalidega Lätis ja Leedus.

«Vastavalt seadusele nõuab pangas kontrolli omandamine pangajärelevalve luba. Luminori nii-öelda kodujärelevalveasutused on finantsinspektsioon ja Euroopa Keskpank. Arvestades investori eripära, kujunes omandajate sobivuse hindamine meie jaoks väga töömahukaks, hõlmates mitmeid paralleelseid menetlusi,» selgitas ta.

Kessleri sõnul on välispankade filiaalide osakaal Eesti turul järk-järgult vähenenud. «Kui varasemalt moodustasid filiaalidena tegutsevad pangad 25 protsenti Eesti pangandusturust, siis tänaseks on see protsent muutunud peaaegu olematuks. Põhjamaadest pärit omanikeringiga pankade osakaal on oluliselt vähenenud, samal ajal on tõusnud Eesti krediidiasutuste osakaal,» rääkis Kessler ja rõhutas, et selline trend tähendab suuremat vastutust Eesti finantsjärelevalveasutusele.