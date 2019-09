Valitsuses pettunud põllumehed tahavad istuda ühe laua taha Järviku ja Helmega

Tänasel erakorralisel Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu kohtumisel Mäos moodustasid põllumehed delegatsiooni kohtumisteks valitsuse ja riigikogu fraktsioonidega. Kohtumiste järel otsustatakse, mis saab edasi. Välistatud pole ka põllumeeste meeleavaldus.

Kohtumistega on omajagu kiire, sest hiljemalt detsembris lüüakse riigikogus lukku järgmise aasta riigieelarve, kust on põllumeestele üleminekutoetuseks plaanitud oodatud 15,3 miljoni asemel kordades väiksem summa, 5 miljonit. Enne eelarve vastuvõtmist on fraktsioonidel võimalik teha järgmise aasta riigieelarve seaduse muutmiseks ettepanekuid ning sellele põllumeeste esindajad loodavadki.

Pragune number valmistab põllumeestele pettumust. «Eesti on Euroopa Liidus kõige madalamate toetustasemetega liikmesriik,» toonitati täna nõukogu kohtumise järel saadetud teates.

Läbirääkimiste delegatsioonis on nõukogu esimees Olav Kreen, aseesimees Tõnu Post, nõukogu liige ning eelmine esimees Andres Oopkaup, juhatuse esimees Roomet Sõrmus ning võimalusel ka nõukogu aseesimees Jaanus Murakas.

Esimeseks tähtajaks on võetud 7. november. «Selleks ajaks tahame saada tervikpildi olukorrast ette. Seal saame siis arutada, mis edasi saab,» selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees Olav Kreen.

«Meie ülesanne on näidata, kuidas ja kui palju need konkreetsed rahad, mis tulevad või tulemata jäävad mõjutavad Eesti majandust ja heaolu,» selgitas Kreen. «Loodame, et kohtumistel suudame leida parimad lahendused Eesti jaoks tervikuna.»

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees Olav Kreen. FOTO: Agnes Aus

Delegatsioon soovib kohtuda maaeluminister Mart Järviku (EKRE) ja rahandusministri Martin Helmega (EKRE). Riigikogus on plaanis kohtuda nii maaelu- kui ka rahanduskomisjoni liikmetega. «Meie ülesanne kindlasti on kohtuda eri fraktsioonidega, ka opositsiooniga,» kinnitas Kreen.

Olgu märgitud, et just Eesti Konservatiivne Rahvaerakond lubas oma maaeluprogrammi esimese punktina toetada Euroopa Liidu ja Eesti riigisiseste põllumajandustoetuste maksmise jätkamist ning Eesti põllumeeste Euroopa ametivendadega võrdset kohtumist. Maaelu- ning rahandusministri portfellid on just EKRE poliitikute käes.

Ei välista tänavatele tulemist

«Tänasel hetkel kindlasti me ei teinud selles osas ühtegi otsust, aga loomulikult ei välista midagi,» vastas Kreen küsimusele, kas põllumeetel on plaanis ka tänavatele meelt avaldama tulla. «Loomulikult on käidud nii traktoritega ja isegi elus sigadega. Mis seekord saab meie seisukoht olema, seda vaatame,» sõnas Kreen. «Tegutseme edasi ja teeme nii, et sellest tulemusest oleks kõigile kasu,» lisas ta.

Lisaks üleminekutoetuste tulevikule on põllumeeste jaoks õhus väga palju ebakindlust – see puudutab nii maamaksu kui erimärgistatud diiselkütuse tulevikku.

«Põllumajandustootjate jaoks on suurimaks väljakutseks tulla toime ebastabiilse turuga – nii teravilja, piima kui teiste põllumajandussaaduste hinnad kõiguvad suures ulatuses. Tootmiskulud on kasvanud kiiremini nii põllumajandussaaduste müügitulust kui toetustest. Valitsuse kärpekava tekitab ettevõtjates täiendavat ebakindlust,» selgitas Kreen.