T1s restorani pidanud firma läks pankrotti

Väike Gruusia oli T1s algusest peale ja pakkus Gruusia köögil põhinevaid roogasid. Paraku tuli paar nädalat tagasi aga välja kolida.

«Põhjus on see, et külastajaid ei ole ju. Nõrk on selles suhtes,» ütles ettevõtte juht ja omanik Toivo Tahula. Rohkem ei soovinud ta pankrotti kommenteerida.

Varasemalt kuulusid Väike Gruusia OÜ alla ka restoranid Balti Jaamas ja Pärnamäe keskuses, kuid nüüdseks on need teise juriidilise keha alla viidud ja opereerivad Meie Gruusia kaubamärgi all. Pankrotitaotlus nende tegevust ei mõjuta, ütles Tahula.

Äriregistri järgi on Väike Gruusial üle 20 000 euro ulatuv maksuvõlg, samuti ollakse võlgu partneritele. Viimase esitatud majandusaasta aruande järgi teenis osaühing 2017. aastal 130 000 eurose käibe juures 7000 eurot kasumit.