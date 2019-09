Maailmakuulus kiirmoekett Forever 21 läks pankrotti

Ettevõtte teatas, et sulgeb üle kogu maailma ligikaudu 350 poodi, millest 178 paiknevad USAs. Kett lahkub Euroopa ja Aasia turgudelt, kuid jätkab tegutsemist Ladina-Ameerikas ja oma koduturul USAs. Forever 21 omab üle kogu maailma ligikaudu 800 esindust. Kett teatas möödunud nädalal, et sulgeb oktoobriks kõik oma esindused Jaapanis, sest müük on sealsel turul kokku kuivanud.