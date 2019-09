Kurioosum: linn üritab aastaid vaeselt kunstitudengilt võlga kätte saada

Veeõnnetuse tagajärjel tekkinud kahjude kogusumma ulatus 115 000 euroni. Kui ettevõte, kellele kortermaja kuulub, läks summat veeavarii põhjustanud kunstitudengi käest välja nõudma, väitis viimane apellatsioonikohtule, et suudab iga kuu maksta vaid 6,87 eurot.

Nimelt on Aalto ülikooli 25-aastase tudengi sissetulek 1141,9 eurot kuus. Lisaks väitis ta kohtus, et tema erialal leitakse tööd ebaühtlaselt, sest sageli on tegemist lühiajaliste töölepingutega.