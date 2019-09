Põldoja: Eesti pangandus on igav!

«Eesti panganduses on täna olukord hea, aga kahaneva kasvuväljavaate ja väheneva konkurentsiga. Olukorra iseloomustamiseks võib kasutada väljendit «turvaline ja kasumlik, aga igav,» rääkis Põldoja Äripäeva konverentsil Äriplaan 2020.

«Universaalpankade peamisteks väljakutseteks on negatiivsed intressid, kasvav regulatsioon ja vajadus investeerida digitaalsetesse lahendustesse. Samas kasvuvõimalused Eesti turul on piiratud ja mõne aasta perspektiivis saadab edu neid, kes suudavad pakkuda fokusseeritud digilahendusi ning kasvada rahvusvaheliselt,» märkis ta.

Põldoja sõnul on Eesti jaepankade kasumlikkus jätkuvalt korralik, ent see on juba aastaid stabiilne. «Mida me küll täna ja lähitulevikus tõenäoliselt näeme, on teatud turupositsioonide ümbermängimist, kus väiksemad kodumaised tegijad kasvatavad nii turuosa kui ka kasumit,» rääkis ta.

Ometi tõdes ta, et kui arvestada negatiivset intressi- ja karmistuvat regulatiivset keskkonda, siis on igapäevapanganduses pea võimatu raha teenida. «Seetõttu pole imestada, et laenumarginaalid on tõusnud,» nentis Põldoja.

Lähiaastate edu võti peitub Põldoja hinnangul peamiselt ärimudelite muutmises ja tehnoloogia rakendamises. Universaalpankadele lisaks on tekkimas fokusseeritud pankasid ning fintech-ettevõtteid, kes ründavad pankasid tootepõhiselt.

«Kuid uus pangandus pole vaid see, kus panga «kivikontorist» tehakse uus ja lahe äpp. Uus pangandus on tehnoloogia abil liikumine väljapoole pankasid ning digilahenduste pakkumine seal, kus klient ajab oma igapäevaseid asju,» ütles ta.