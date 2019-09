Keskerakondlane: 45-eurose pensionitõusu naeruvääristajad peaks peeglisse vaatama

Järgmise aasta riigieelarve eelnõusse jõuab Keskerakonna peamine valimislubadus ehk erakorraline pensionitõus. Postimehe andmetel on erakorralise pensionitõusu suuruseks plaanitud seitse eurot kuus. Lisaks seitsmele eurole tõuseb keskmine pension veel läbi indekseerimise 38 eurot ja seega kokku 45 eurot.

Mölder toonitas, et 45-eurone pensionitõus tähendab eakatele aastas keskmiselt 540 eurot lisaraha. «See on meie eakatele oluline abi, arvestades, et 540 eurot aastas tähendab mitme kuu kommunaalarvete summat, osalist leevendust hooldekodu koha eest tasumisel ning neid näiteid võiks tuua veelgi.»