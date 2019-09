Rail Balticu reisiterminali võidutöö saatus sattus kahtluse alla

Kaunissaare sõnul avastas ka ministeerium seadusepügala alles hiljuti. «Minu meelest on ka tegemist äärmiselt ebameeldiva situatsiooniga, et see tõlgendus nüüd selline on. See on ebameeldiv nii Rail Balticu elluviijatele ehk riigile, kui ka arhitektile,» ütles Kaunissaare veel.