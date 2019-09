Pärast pensionitõusu hakkab 80 500 pensionäri tulumaksu maksma

Nii kaua, kui inimese kuine sissetulek jääb alla 1200 euro, tuleb tulumaksu tasuda vaid 500 eurot ületavalt osalt. Näiteks, kui seni oli inimese pension 500 eurot ja pärast pensionitõusu on 545 eurot, on tulumaksukohustuseks üheksa eurot kuus.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ei kinnitanud ega lükanud ümber infot, et järgmisel aastal on erakorraline pensionitõus seitse eurot. Küll aga nentis ta, et algselt lubatud 100 euroni pension järgmisel aastal ei tõuse. «Arvestades riigi rahalist olukorda, majandus- ja rahandusprognoose, mis on tulnud pärast riigikogu valimisi, on riigi rahalised võimalused järgmistel aastatel loodetust pigem tagasihoidlikumad. Nii suuri lubadusi ja eesmärke, nagu oleme seadnud enne valimisi, pole võimalik ellu viia,» ütles ta.