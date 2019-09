Listeeriakahtlus maksis kätte: poekett korjas perefirma kala lettidelt

Maxima Eesti kiiresti riknevate kaupade ostuosakonna direktor Marge Kikas ütles, et nad on tähelepanelikult jälginud sel nädalal taaslahvatanud skandaali Eesti ühe suurema kalatootmisettevõtte M.V. Wooli ümber.

«Oleme hetkel otsustanud peatada M.V. Wooli külmsuitsu- ja soolalõhe ning soolaforelli toodete müügi oma kauplustes,» selgitas Kikas. Tooted eemaldati poelettidelt eile ja sellest teavitati ka firmat. Teiste toodete müügiga nad jätkavad, kuna probleem oli üksnes külmsuitsutatud ja soolatud fileega. «Kuumtöödeldud toodetel risk puudub. Listeria monocytogenes hävineb peale kuumtöötlemist juba temperatuuril 75 kraadi,» põhjendas ta.

Kaup on täiesti ohutu

Kikasele teadaolevalt saatis M.V. Wool seepeale teabenõude Veterinaar- ja toiduametile, sooviga saada vastus, kas nende ettevõtte tooted on inimestele ohutud. «Me omalt poolt jääme ootama ettevõtte poolseid selgitusi ja garantiisid vastavate toodete ohutuse kohta,» lisas ta.

Teised Eesti suuremad poeketid ütlesid Postimehele, et nemad jätkavad Hüürul asuva kalatöösturi toodetega kauplemist. «Oleme sel teemal konsulteerinud veterinaarametiga, kelle sõnul kontrollitakse kõiki partiisid enne poodidesse saatmist. Kui amet peab vajalikuks toodete müük peatada, siis loomulikult teeme seda viivitamatult,» selgitas Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido.

Ka Selver jätkab M.V. Wooli toodete müüki. Eestimaise poeketi kommunikatsioonijuht Rivo Veski põhjendas, et Wooli kalatooted on kontrollitud vastavalt veterinaar- ja toiduameti kehtestatud nõuetele ning on täiesti ohutud. «Jätkame toodete müügiga,» kinnitas Veski.

Samas pidi ta tunnistama, et viimastel päevadel on nad täheldanud Wooli toodete müügi langust. Samas ei kehtivat see vaid Wooli lõhe ja forelli kohta, vaid kalasegmendi kohta laiemalt. «Paari päeva põhjal järeldusi teha on veel siiski vara,» märkis Veski.

Mineviku pikad varjud

Sel nädalal ilmusid artiklid ja telelood, mis kirjeldasid, kuidas perefirma M.V. Wooli tehases pesitsenud listeeriabakter võib olla nakatanud inimesi, kellest mitmed on eelmisel aastal surnud. Näiteks kahel listerioosi surnud eestlasel tuvastati konkreetne puhangutüvi 1247, mida leiti ka M.V. Wooli tehasest ja kalatoodetest.

Veterinaaramet on Listeria monocytogenesi bakterit leidnud M.V. Wooli kalast nii tänavu märtsis kui ka augustis. See, et bakter elab tehases edasi, on ameti sõnul vägagi tõenäoline. Teisalt on ettevõte proovide võtmise vaidlustanud ega ole tulemustega nõus.

M.V. Wooli omanik ja juht Mati Vetevool vastas karmidele kahtlustele, et nemad on kõik õigesti teinud. Ta põhjendas, et alates kevadest on tema tehasest võetud üle 600 proovi, mis vastavad kõik rahvusvahelistele normidele ja kinnitavad, et tema kala on täiesti ohutu. Lisaks pesevad nad tootmisliini desoveega iga päev mitu korda.

Vetevool tunnistas, et ehkki mullu tehasest leitud listeeriabakteri tüvi ühtis sellega, millesse inimesed surid, ei saa teha sellest otsest järeldust, et nende kala on kurja juur. «Kujutage ette, kui palju teisi tootjaid meil on, kust see võis samuti tulla ja keda pole nii palju testitud kui meid,» rääkis ettevõtja.