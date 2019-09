SEB: laenuraha arvelt elamine tundub aina ahvatlevam

Seetõttu räägitakse aina kõvemal häälel sellest, et ehk peakski sellises olukorras sekkuma riik ja sundima ühiskonda rohkem tarbima läbi avalike kulutuste. Mida aeglasem on areneva maailma sisenõudluse kasv, seda keerulisem on ka väita, et riiklikud kulutused tõrjuvad välja erasektori head plaanid. Maksutõusu asemel, saab neid kulutusi finantseerida laenukoormuse tõstmise läbi. Lisaks suurtele taristuprojektidele räägitakse palju ka investeeringutest keskkonnakaitsesse ja kliimasoojenemise vastasesse võitlusse, mille finantseerimist erasektoril poolt on paratamatult ehk liiga palju oodata.

Kogu eelneva mõttekäigu ehk kõige olulisem kriitika on, et maailm ei jää muutumatuks. Tänase päeva kujutamine millegi pikaajalise ja jäävana, on üks klassikalistest lõksudest, millesse inimkond ikka aeg-ajalt kipub astuma. Majanduskeskkonna ennustamise mõttes on raske ette näha isegi aasta pärast olevat aega, rääkimata pikemast perioodist. Kui riigid peaksid nüüd üksteise võidu asuma võlakoormust suurendama, ei või me tegelikult ette teada, kuidas reageerivad sellele pikas plaanis finantsturud. Euroopa Keskpank on küll valmis võlakirjasid turult pidevalt juurde ostma, kuid selle tegevuse ohutusest on tõsikindlalt rääkida raske. Hetkel ei ole keskpanga ponnistused inflatsiooni suutnud elavdada, kuid ei saa kindlalt väita, et inimesed pikemas plaanis murelikuks ei muutuks, et nende raskelt teenitud eurod pangakontol pideva rahatrüki tingimustes väärtuse kaotavad. Ja kui lõppeb usaldus euro ning keskpanga vastu, on tulevik tume.