Graafik: vaata, kui palju neelas Tallinna TV maksumaksja raha

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart teatas eile, et Tallinna Televisioon (TTV) pannakse 1. oktoobrist kinni, sest telekanali ülalpidamine on kulukas ning mitte eriti tõhus. Seda tõestavad ka numbrid: 10-aastase tegutsemisaja jooksul on TTVsse süstitud kokku 42,8 miljonit eurot, kuid kanal ise on teeninud vaid 1,06 miljonit eurot tulu.