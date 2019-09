Arvamused lahknesid «Esimeses stuudios» kardinaalselt: Sõerdi hinnangul on eelarve masendav, seevastu Aabi arvates suudetakse nii mõndagi ellu viia

Jaak Aab avaldas arvamust, et tuleva aasta riigieelarve eelnõu on raha kulutamise prioriteetide osas päris hästi tasakaalustatud. «See on selle valitsuse tahe olnud,» sõnas minister.

Seevastu Aivar Sõerd oli eelarve suhtes väga kriitiline. «Ma arvan, ma ei liialda, kui ütlen, et see ongi sõnamurdmise ja paigaltiksumise eelarve.» Sõnamurdmise poole pealt tõi Sõerd esile koalitsiooni varasema lubaduse viia läbi erakorraline pensionitõus, samuti paigal seisva teadusrahastuse.

«Ja muidugi taustaks on see, et me oleme jõudnud olukorda, kus majanduskasv aeglustub ja samal ajal me peame eelarve seisu parandama. Aga see olukord on ju tekitatud teil endal,» tuletas Sõerd meelde Jüri Ratase eelmise valitsuse poliitikat.