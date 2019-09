Kanada teeb Eesti tuumajaama projektile silma

Kanada on üks maailma juhtivaid tuumaenergia riike, kes enda tehnoloogiat ekspordib. Nende arendatud reaktori tüüp CANDU-t on ehitatud üle kolmekümne – lisaks Kanadale veel Lõuna-Koreas, Hiinas, Argentiinas, Indias ja Rumeenias. Seejuures on fookusesse võetud ka uue põlvkonna moodulreaktorite arendamine, mis võiks Eestiski olla tõsiseltvõetav lahendus – just seetõttu on kohtumised Kanada tööstuse, ametnike ja teadlastega ettevõtte hinnangul olulised.

Ron Oberth märkis kohtumisel, et Kanada poliitika on sulgeda kõik söeelektrijaamad 2030. aastaks, mis tähendab vajadust asendada need süsinikuvaba elektritootmisega, sealhulgas tuumaenergiaga. Kõige aktiivsem on Kanadas väike New Brunswicki provints, kus on juba üks tuumajaam, kuid soovitakse täiendavalt ehitada uue põlvkonna väikseid moodulreaktoreid, et eksportida elektrit naaberprovintsidesse ja Ameerika Ühendriikidesse.