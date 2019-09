Danske rahapesuga seoses otsiti läbi Deutsche Banki peakorter

Saksa finantshiiglast kahtlustatakse selles, et see informeeris õiguskaitseorganeid võimalikust rahapesust liiga hilja. Deutsche Bank oli Danske panga Eesti filiaali korrespondentpank.

Deutsche Bankist öeldi, et finantsasutus on valmis prokuratuuriga koostööd tegema. Ühtlasi märgiti, et Deutsche Bank on kahtlasi tehinguid ka iseseisvalt uurinud ning edastanud vajalikud dokumendid õiguskaitseorganitele.