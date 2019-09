FOTOD: Vaata, milline saab olema uus Keskturg

«Keskturu uuendamine tekitab kohalikes elanikes optimismi ja samal ajal on ka neid, kellel on teatud hirmud. Oleme uue omanikuga pidevas suhtluses, et turu uus lahendus arvestaks kõikide huvirühmade ootustega nii palju kui võimalik. Samas on ka linn esitanud turule rea nõudeid, mille eesmärk on tagada turukvartali parem sobivus kohalikku miljöösse, luua juurde kaasaegset tänavaruumi, lahendada seonduvaid liiklusprobleeme. Kui arhitektuurne lahendus on välja valitud, tekib planeeringu väljapanemisel võimalus kohalikel elanikel protsessis kaasa rääkida,» lisas Kesklinna vanem.