Saksa vabatahtlik merepäästeorganisatsioon kinkis Juminda SAR-üksusele paadi

Juminda vabatahtliku merepäästeühingu eestvedaja Artur Talvik ütles, et kingiks saadud spetsiaalselt merepäästelaevaks ehitatud alus on 8,5 meetrit pikk ning seda viib edasi 215 hobujõuline Perkins Sauber diiselmootor. Maksimaalseks kiiruseks on 18 sõlme.

«Meie merepääste alused on reeglina 30 aastat kasutusel. Pärast seda – selle paadi puhul on tegu 26 aastaga – on need nii heasse seisukorda viidud või nii hästi säilinud, et me saame need teistele merepäästeorganisatsioonidele edasi anda,» rääkis Saksamaa merepääste ühingu tehniline inspektor Carl Johannes Göner ERR-le.