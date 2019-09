Rahast ilma jäänud põllumehed kogunevad erakorraliselt

«Üleminekutoetuste kärpimine on tugev löök kodumaisele põllumajandustootmisele, mis on mitme varasema ebasoodsa aasta tõttu sattunud keerukasse finantsseisu,» ütles koja nõukogu esimees Olav Kreen pressiteates. Valitsus andis teisipäeval teada, et vähendab järgmisel aastal üleminekutoetuste summat 15,3 miljonilt eurolt 5 miljonile eurole.