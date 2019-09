Karm eelarve: kadunud on Pärnu lennujaama 17 miljonit eurot, samuti Tallinna-Pärnu maantee ning linnahalli miljonid

Reformierakonna fraktsiooni liige Aivar Sõerd ütles, et kui võrrelda kevadel eelarvestrateegia koostamisel välja käidud lubadusi ja nüüdset riigieelarve eelnõu, siis hoogsalt on loobutud investeeringutest MKM-i haldusalas. Näiteks Tallinna ringtee ehituse rahastusest on ümmarguselt 16 miljoni asemel alles ainult 6 miljonit. Tallinna-Pärnu maanteele mõeldud 24 miljonit eurot on üldse ära kadunud. Samuti pole enam eelarves Pärnu lennujaamale lubatud 17 miljonit, kadunud on Tallinna linnahallile planeeritud vahendid. Regionaalsete ettevõtete tõetus on vähenenud poole võrra. Üürielamute programmi 18 miljonist on järele jäänud vaid 3 miljonit eurot.