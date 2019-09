Ossinovski: majandussuhteid Venemaaga peab parandama

Ossinovski rääkis kolmapäeval Äripäeva korraldataval konverentsil Äriplaan 2020, et nii Lätil kui ka Soomel on Venemaaga topeltmaksustamise vältimise leping, kuid Eestil ei ole. Tema sõnul voolab Vene raha niisiis Eesti asemel Lätti ja Skandinaaviasse.

Ettevõtja ütles, et Eesti peaks majandussuhteid Venemaaga kindlasti parandama. «Kas halb või hea, kuri või leplik – naaber on ikka naaber. Sa ei pea olema tema suurim sõber, aga praegu pole meil isegi diskussiooni, kuidas suhteid parandada,» nentis ta.

«Ma olen igatahes Eesti poolel. Olen nõus, et Putin on igasuguste pättustega hakkama saanud ja temaga on keeruline dialoogi pidada, aga meil pole muud võimalust, me peame seda tegema,» märkis Ossinovski.